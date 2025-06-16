Госдума рассмотрит законопроект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребёнка

16:50, 16 июня 2025, ПАИ

Депутат Нина Останина внесла в Госдуму проект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребёнка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы.

Размер маткапитала с 1 января 2026 года составит 690,3 тыс. рублей на первого ребенка, 862,7 тыс. рублей — на второго, 1 млн рублей — на третьего.

Ранее Останина отмечала, что материнский капитал - самая эффективная демографическая мера. Но только в том виде, в котором он выплачивался до 2020 года. Тогда выплата полагалась лишь при рождении второго ребенка, за первенцев его не выплачивали. С 2020 года основной вес маткапитала решили перенести на первенцев, чтобы простимулировать их рождение.

«После этого у нас застопорилось рождение вторых детей. Потому что в 80% случаев материнский капитал идет на приобретение жилья. Семьи жилье взяли, «ипотечное ярмо» на себя взвалили и думают, рожать ли второго ребенка. Поэтому маткапитал надо выплачивать не только на первого, но и второго, и последующих детей с коэффициентом прироста в 25%. Эта мера даст нам демографический взрыв!» - цитировала Останину «Комсомольская правда».