День деревни Жадрицы отметили в Новоржевском округе

19:32, 16 июня 2025, ПАИ

День деревни Жадрицы отметили в Новоржевском муниципальном округе, пишет газета «Земля Новоржевская».

Собравшихся на праздник сельчан приветствовала заместитель главы администрации Новоржевского муниципального округа Оксана Фёдорова, зачитав приветственный адрес главы округа.

Также она вручила благодарственное письмо главы Новоржевского муниципального округа за активное участие в работе территориального общественного самоуправления и активную работу по оказанию помощи участникам СВО.



Фото: территориальный отдел «Новоржевская волость»



Фото: территориальный отдел «Новоржевская волость»



Фото: территориальный отдел «Новоржевская волость»



Фото: территориальный отдел «Новоржевская волость»







«Глава территориального отдела «Новоржевская волость» Татьяна Евдокимова поблагодарила жителей за работу на благо родного края, отметила работу территориальных общественных самоуправлений, выразила слова благодарности всем, кто защищал и защищает интересы нашей Родины с оружием в руках в разные годы нашей истории», – отметили в газете.

По традиции приветственные адреса и цветы вручили тем жителям, кто в этом году отметил или отметит круглые даты.

Среди юбиляров и те, кто отметил 90-летие: это Леонид Иванов из деревни Потапово и Евгения Тимофеева из деревни Жуково.

Три семейные пары в этом году празднуют 45 лет совместной жизни. Так, супруги Людмила и Виктор Андреевы отмечали свою сапфировую свадьбу именно 14 июня, в день рождения деревни.

Две семейные пары готовятся отметить рубиновые свадьбы (40 лет совместной жизни). Всем им вручили поздравительные адреса и сувениры.

«Памятные подарки получили и будущий первоклассник Константин Александров, и выпускница этого года Ангелина Васильева, и призывник Алексей Васильев. Свой музыкальный подарок подарили жителям деревни Жадрицы артисты сельского Дома культуры. Продолжением праздника стала дискотека», – подчеркнул корреспондент газеты.