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Общество

Житель Себежа подарил городу 170 саженцев роз

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник передал Себежскому району 170 саженцев роз. Об этом глава муниципалитета Леонид Курсенков сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Леонида Курсенкова

По словам главы района, сотрудники сфер культуры, образования и жилищно-коммунального хозяйства высадили саженцы возле административных зданий в Себежском районе.

Ранее Иван Мельник рассказал о выращивании псковских тюльпанов.

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