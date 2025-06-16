Житель Себежа подарил городу 170 саженцев роз
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник передал Себежскому району 170 саженцев роз. Об этом глава муниципалитета Леонид Курсенков сообщил в своём телеграм-канале.
По словам главы района, сотрудники сфер культуры, образования и жилищно-коммунального хозяйства высадили саженцы возле административных зданий в Себежском районе.
Ранее Иван Мельник рассказал о выращивании псковских тюльпанов.
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