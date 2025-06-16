Житель Себежа подарил городу 170 саженцев роз

19:21, 16 июня 2025, ПАИ

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник передал Себежскому району 170 саженцев роз. Об этом глава муниципалитета Леонид Курсенков сообщил в своём телеграм-канале.

По словам главы района, сотрудники сфер культуры, образования и жилищно-коммунального хозяйства высадили саженцы возле административных зданий в Себежском районе.

Ранее Иван Мельник рассказал о выращивании псковских тюльпанов.