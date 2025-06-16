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Общество

В Пскове дорожные и парковые службы занимаются покосом травы в усиленном режиме

Дорожные и парковые службы в Пскове занимаются покосом травы в усиленном режиме. Об этом ПАИ сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

«Друзья, многие из вас обратили внимание, что трава в городе сейчас растёт особенно быстро – и это действительно проблема. Причина понятна: влажная погода создала идеальные условия для активного роста», – отметил глава Пскова.

По словам главы Пскова, дорожные и парковые службы уже работают в усиленном режиме, при этом дополнительно наращиваются темпы покоса. Также идут переговоры с управляющими компаниями, чтобы они оперативно включались в эту работу, добавил Борис Елкин.

«Плановых мероприятий, конечно, недостаточно, погода требует более частого вмешательства. Понимаем ваше беспокойство и прикладываем все усилия, чтобы обстановка изменилась к лучшему как можно скорее», – отметил Борис Елкин.

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