В Пскове дорожные и парковые службы занимаются покосом травы в усиленном режиме

21:59, 16 июня 2025, ПАИ

Дорожные и парковые службы в Пскове занимаются покосом травы в усиленном режиме. Об этом ПАИ сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Друзья, многие из вас обратили внимание, что трава в городе сейчас растёт особенно быстро – и это действительно проблема. Причина понятна: влажная погода создала идеальные условия для активного роста», – отметил глава Пскова.

По словам главы Пскова, дорожные и парковые службы уже работают в усиленном режиме, при этом дополнительно наращиваются темпы покоса. Также идут переговоры с управляющими компаниями, чтобы они оперативно включались в эту работу, добавил Борис Елкин.

«Плановых мероприятий, конечно, недостаточно, погода требует более частого вмешательства. Понимаем ваше беспокойство и прикладываем все усилия, чтобы обстановка изменилась к лучшему как можно скорее», – отметил Борис Елкин.