Новые правила расчёта отпускных для россиян вступят в силу с 1 сентября

23:16, 16 июня 2025, ПАИ

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта среднего заработка. Это нововведение затронет тех, кто получает выплаты в связи с увольнением, берёт отпуск или получает другие компенсации. О новых правилах расчёта среднего заработка рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, раньше для расчёта отпускных учитывалось фактическое количество рабочих дней или часов, отработанных сотрудником за конкретный месяц. Теперь же будет использоваться среднее значение.

При стандартном графике работы средний дневной заработок за последние 12 месяцев будет умножаться на фиксированное значение, равное примерно 21,7 рабочего дня в месяц. Это означает, что разница между месяцами с разным количеством рабочих дней (например, 19 и 23) больше не будет влиять на итоговую сумму выплат.

Таким образом, можно вернуть часть затрат на медицинские услуги. Для работников с особыми графиками работы (вахтовый метод, сменная работа) расчёт будет производиться аналогичным образом. Эксперт пояснил, что в таких случаях средний почасовой заработок будет умножаться на среднемесячное количество рабочих часов, а не на фактически отработанные.