59% псковичей поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей – опрос

09:41, 17 июня 2025, ПАИ

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней. Предполагается, что его можно будет присоединить к основному или использовать отдельно, но нельзя переносить на следующий год. Как сообщается в опросе сервиса SuperJob, 59% псковичей поддерживают законопроект, 19% высказались против, 22% затруднились с ответом.

Среди мужчин сторонников инициативы больше: 62% против 55% среди женщин. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше. Чем выше доход, тем активнее псковичи выступают за законопроект: среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей таких 47%, то среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 57%.

Уровень поддержки нововведения варьируется в зависимости от количества детей в семье. Так, среди родителей с одним или двумя детьми, которые не планируют становиться многодетными, инициативу одобряют 56%, тогда как в многодетных семьях и среди тех, у кого в планах завести трёх и более детей, этот показатель достигает 79%.