В Пскове на два дня перекроют въезд и выезд с улицы Алмазной на Шоссейную

19:44, 28 сентября 2026, ПАИ

Въезд и выезд с улицы Алмазной на улицу Шоссейную в Пскове будет закрыт 29 и 30 сентября с 08:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия. На участке планируется укладка асфальтобетонного слоя покрытия проезжей части.

Для обеспечения безопасности всех участников движения въезд и выезд полностью перекроют, а на участке работ введут реверсивное движение. Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.