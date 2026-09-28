В Пскове на два дня перекроют въезд и выезд с улицы Алмазной на Шоссейную
Въезд и выезд с улицы Алмазной на улицу Шоссейную в Пскове будет закрыт 29 и 30 сентября с 08:00 до 19:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия. На участке планируется укладка асфальтобетонного слоя покрытия проезжей части.
Для обеспечения безопасности всех участников движения въезд и выезд полностью перекроют, а на участке работ введут реверсивное движение. Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.
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