Лидия Герасимова: В Островском районе уроки мужества проводит отец героя СВО

19:53, 28 сентября 2026, ПАИ

Уроки мужества в Островском районе проводят не только сами ветераны СВО, но и члены их семей. Например, отец героя специальной военной операции после гибели сына решил проводить встречи с детьми, рассказывать про СВО. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова на брифинге в медиацентре ПАИ.

«В Островском районе живёт отец погибшего героя СВО. Он сам служил. Решил, что будет рассказывать об СВО и о своём сыне, чтобы в районе знали, что был военнослужащий, который героически погиб. Он в целом проводит такие уроки, чтобы дети задумались над некоторыми вопросами», – отметила Лидия Герасимова.

Она добавила, что, когда фонд «Защитники Отечества» только начал работу, первым запросом ветеранов было желание заниматься патриотической работой.

«На вопрос «почему?» они отвечали, что побывали там, посмотрели, что случилось с детьми, которые живут в месте, где не знают историю и где к патриотизму относятся по-другому. Они не хотят, чтобы в нашей стране было так», – сказала Лидия Герасимова.