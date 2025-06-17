Масштабная акция памяти героев Великой Отечественной войны пройдёт в Пскове

11:15, 17 июня 2025, ПАИ

Акцию, посвящённую 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проведут «Волонтёры Победы» на площадке Финского парка у Советского (Троицкого) моста в Пскове 21 июня. Мероприятие начнётся в 21:30, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участники зажгут свечи и создадут огненные картины, символизирующие трагедии и победы России в годы войны. К участию приглашают всех желающих жителей и гостей города.

Организаторами мероприятия являются Псковский центр молодёжи и общественных инициатив и Псковский городской молодёжный центр при поддержке партии «Единая Россия».

Подробности доступны на сайте волонтёрыпобеды.рф.