Показ фильмов о Великой Отечественной войне пройдёт на парклете ПАИ

12:06, 17 июня 2025, ПАИ

Просмотр и обсуждение эпизодов советских художественных фильмов о годах войны пройдёт на парклете Псковского агентства информации 17 июня в 15:00. Мероприятие в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны организует государственный медиахолдинг Псковской области.

Планируется обсудить не только культурное значение этих произведений киноискусства, но и связи с Псковской областью. Например, аналоги техники, показанной в кино, псковские поисковики извлекают из болот региона, восстанавливают и сохраняют. Актер Юрий Никулин, который снялся в целом ряде фильмов о войне, в реальности воевал под Изборском, а актёр Василий Меркурьев – уроженец Острова.

Показ фильмов о Великой Отечественной войне пройдёт в рамках проекта «Помним!».

Состоится показ фрагментов из картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Иди и смотри», «Офицеры», «Летят журавли».

Участие в обсуждении фильмов примут общественники, сотрудники государственного архива Псковской области, Псковского музея-заповедника, регионального отделения фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО, поисковики, студенты ПсковГУ.

Отметим, что парклет «Эфир» расположен рядом со зданием госмедиахолдинга Псковской областа. Проект строительства парклета был реализован при поддержке ГК «Титан» в честь 35-летнего юбилея компании, что является примером успешной социально-ориентированной политики компании, которая планирует продолжить развитие на территории региона.

Проект парклета разработал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Площадка предполагает широкий функционал: летний кинотеатр, место для организации публичных лекций, творческих встреч, квартирников, открытых дискуссий, проведения прямых эфиров и съёмки телепрограмм. Пространство оборудовано экраном для трансляций и показа видео, звуковым оборудованием, системой видеонаблюдения. Вместимость площадки: 50-60 человек под крышей, 40-70 человек на открытом пространстве.