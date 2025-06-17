Создан сайт «Туризм неограниченных возможностей» с маршрутом по Псковской области
Создан сайт «Туризм неограниченных возможностей» с маршрутом по Псковской области, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Туризм неограниченных возможностей» — это информационный портал, где рассказывается, куда можно отправиться путешественникам с ОВЗ и другими ограничениями.
На сайте уже доступны маршруты в Екатеринбург, Великий Новгород, Псков и Архангельск, Белгород, Санкт-Петербург. В будущем планируется добавить маршруты в Сочи, Казань, Ярославль, Суздаль, Новосибирск, Красноярск.
На сайте можно найти готовые туристические маршруты по разным регионам страны, которые помогут познакомиться с достопримечательностями и культурой. Также на портале можно прочитать статьи с комментариями представителей Всероссийского общества инвалидов и экспертов туротрасли, посвященные инклюзивному туризму.
Инклюзивный туризм — это туристическая отрасль, которая создает специальные условия для путешественников с ограниченными возможностями. Например, для людей с инвалидностью, нестандартными размерами, временными проблемами со здоровьем и для старшего поколения.
Более десяти предприятий посетят школьники Псковской области в рамках проекта «Билет в будущее»
Строительство газопроводов для догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе