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Общество

В России перенесли дату оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ решили перенести с 10 на 15 число месяца. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Фото: ПАИ

Как ранее отметил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, это делается для удобства и комфорта граждан.

Также изменён срок предоставления платёжных документов – вместо формулировки «до первого числа месяца» в документе прописали «до пятого числа месяца», сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, по истечении 210 дней после дня официального опубликования данного закона Федеральная служба судебных приставов будет обязана размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбуждённых на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Оператор информационной системы будет добавлять в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учёта жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещённую на портале «наш.дом.рф».

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