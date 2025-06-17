В России перенесли дату оплаты услуг ЖКХ

14:31, 17 июня 2025, ПАИ

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ решили перенести с 10 на 15 число месяца. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

Как ранее отметил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, это делается для удобства и комфорта граждан.

Также изменён срок предоставления платёжных документов – вместо формулировки «до первого числа месяца» в документе прописали «до пятого числа месяца», сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, по истечении 210 дней после дня официального опубликования данного закона Федеральная служба судебных приставов будет обязана размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбуждённых на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Оператор информационной системы будет добавлять в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учёта жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещённую на портале «наш.дом.рф».