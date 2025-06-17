Показ фильмов о Великой Отечественной войне проходит на парклете ПАИ

15:33, 17 июня 2025, ПАИ

Просмотр и обсуждение эпизодов советских художественных фильмов о годах войны проходит на парклете Псковского агентства информации. Мероприятие в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны организует государственный медиахолдинг Псковской области.

«Приятно видеть здесь представителей архива Псковской области, Псковского музея-заповедника, Общественной палаты региона, центра «Воин», студентов ПсковГУ, ветеранов СВО и сотрудников отделения фонда «Защитники Отечества». Посмотрим несколько эпизодов из наиболее известных фильмов о Великой Отечественной войне. И конечно, мы пообщаемся. Будем предоставлять слово всем желающим, поговорим об этих фильмах, о Псковской области, о Великой Отечественной войне», – обратился к собравшимся ведущий, заместитель директора госмедиахолдинга Александр Машкарин.

Показ фрагментов из картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Иди и смотри», «Офицеры», «Летят журавли» проходит в рамках проекта «Помним!». Обсуждение затронет культурную ценность кинолент и их связь с Псковщиной. Например, технику, подобную той, что показана в фильмах, местные поисковики поднимают из болот региона, реставрируют и сохраняют. Актер Юрий Никулин, известный по ролям в военных фильмах, участвовал в боях под Изборском, а Василий Меркурьев, также снимавшийся в таких картинах, родился в Острове.

Отметим, что парклет «Эфир» расположен рядом со зданием госмедиахолдинга Псковской области. Проект строительства парклета был реализован при поддержке ГК «Титан» в честь 35-летнего юбилея компании, что является примером успешной социально ориентированной политики компании, которая планирует продолжить развитие на территории региона.

Проект парклета разработал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Площадка предполагает широкий функционал: летний кинотеатр, место для организации публичных лекций, творческих встреч, квартирников, открытых дискуссий, проведения прямых эфиров и съёмки телепрограмм. Пространство оборудовано экраном для трансляций и показа видео, звуковым оборудованием, системой видеонаблюдения. Вместимость площадки: 50-60 человек под крышей, 40-70 человек на открытом пространстве.