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Общество

«Каникулы с Росгвардией» провели для детей в Печорах

Росгвардейцы встретились с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

  • Акция «Каникулы с Росгвардией»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией»
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Они рассказали детям об особенностях своей работы и главных задачах подразделений вневедомственной охраны. Сотрудники продемонстрировали ребятам свою экипировку и показали патрульный автомобиль.

Военнослужащий регионального управления Росгвардии провел с детьми занятия по оказанию доврачебной помощи.

Сотрудники ОМОН «Кром» организовали выставку, на которой были представлены средства индивидуальной бронезащиты. Свою работу с минно-разыскной собакой показал кинолог.

Кроме того, школьники под руководством сотрудника ОМОН получили возможность поработать с металлоискателем.

В завершение росгвардейцы передали воспитанникам центра подарки.

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