«Каникулы с Росгвардией» провели для детей в Печорах

15:29, 17 июня 2025, ПАИ

Росгвардейцы встретились с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области









Они рассказали детям об особенностях своей работы и главных задачах подразделений вневедомственной охраны. Сотрудники продемонстрировали ребятам свою экипировку и показали патрульный автомобиль.

Военнослужащий регионального управления Росгвардии провел с детьми занятия по оказанию доврачебной помощи.

Сотрудники ОМОН «Кром» организовали выставку, на которой были представлены средства индивидуальной бронезащиты. Свою работу с минно-разыскной собакой показал кинолог.

Кроме того, школьники под руководством сотрудника ОМОН получили возможность поработать с металлоискателем.

В завершение росгвардейцы передали воспитанникам центра подарки.