Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврачу санатория «Хилово» присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Псковской области

Главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Главврачу санатория «Хилово» присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Награду главврачу вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Женя Дудченко в свою очередь поблагодарила главу региона за высокую оценку труда медиков.

Санаторий «Хилово» является одним из ведущих лечебных учреждений Северо-Запада, где ежегодно восстанавливают здоровье тысячи членов профсоюзов и жителей области, отметили в пресс-службе облсовпрофа.

От имени всего профсоюзного сообщества региона с присвоением почётного звания Женю Дудченко поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Она не только высококлассный специалист, но и человек, чья работа напрямую влияет на здоровье и благополучие тысяч людей. В руках таких врачей, как Женя Ефимовна, – наше общее будущее, и мы гордимся, что в нашем регионе есть такие профессионалы», – подчеркнул он и пожелал ей здоровья, новых успехов и благодарных пациентов.

Коллектив санатория «Хилово», пациенты и коллеги также присоединились к поздравлениям и пожелали Жене Дудченко дальнейших профессиональных достижений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2025

Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025» представили программу «Хранители памяти»
17 июня 2025

Улицы Пскова подтопило из-за сильного ливня
17 июня 2025

Сильные дожди прогнозируются в Псковской области в ближайшие два часа
17 июня 2025

Доступность медикаментов в ФАПе в Великолукском районе проверил Евгений Панфёров
17 июня 2025

Иван Мельник поделился со слушателями «Школы фермера» опытом создания яблоневых садов
17 июня 2025

Борис Елкин вручил медали «50 лет совместной жизни» 17 псковским семейным парам
17 июня 2025

Кино и жизнь. Показ советских фильмов на парклете «Эфир» в центре Пскова
17 июня 2025

В Псковской области подвели итоги регэтапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...