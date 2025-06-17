Главврачу санатория «Хилово» присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Псковской области

16:43, 17 июня 2025, ПАИ

Главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Награду главврачу вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Женя Дудченко в свою очередь поблагодарила главу региона за высокую оценку труда медиков.

Санаторий «Хилово» является одним из ведущих лечебных учреждений Северо-Запада, где ежегодно восстанавливают здоровье тысячи членов профсоюзов и жителей области, отметили в пресс-службе облсовпрофа.

От имени всего профсоюзного сообщества региона с присвоением почётного звания Женю Дудченко поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Она не только высококлассный специалист, но и человек, чья работа напрямую влияет на здоровье и благополучие тысяч людей. В руках таких врачей, как Женя Ефимовна, – наше общее будущее, и мы гордимся, что в нашем регионе есть такие профессионалы», – подчеркнул он и пожелал ей здоровья, новых успехов и благодарных пациентов.

Коллектив санатория «Хилово», пациенты и коллеги также присоединились к поздравлениям и пожелали Жене Дудченко дальнейших профессиональных достижений.