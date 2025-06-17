Более восьми миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

16:56, 17 июня 2025, ПАИ

Более восьми миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Бежаниц и Псковского района звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими, правоохранителями и представителями других организаций. Звонившие заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов деньги, а чтобы предотвратить эти противоправные деяния, необходимо будто бы незамедлительно перевести деньги на «безопасный счёт». Другим гражданам аферисты предлагали за счёт инвестиций получать солидный заработок с использованием возможностей интернета.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.