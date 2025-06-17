Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более восьми миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более восьми миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Бежаниц и Псковского района звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими, правоохранителями и представителями других организаций. Звонившие заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов деньги, а чтобы предотвратить эти противоправные деяния, необходимо будто бы незамедлительно перевести деньги на «безопасный счёт». Другим гражданам аферисты предлагали за счёт инвестиций получать солидный заработок с использованием возможностей интернета.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2025

Более восьми миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
17 июня 2025

В МВД предупредили о мошеннических звонках якобы от киберполиции
17 июня 2025

Суд не удовлетворил жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-ректора ПсковГУ
17 июня 2025

Суд взыскал штраф за загрязнение реки Великой в Пскове
16 июня 2025

Автомобиль с погибшим водителем обнаружили в Псковском районе
16 июня 2025

Более 1000 боеприпасов и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
16 июня 2025

Нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота в Псковском районе
16 июня 2025

Шесть человек погибли и 21 пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...