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Происшествия

Здание горело на улице Мелиораторов в Великих Луках

Один пожар ликвидировали в Псковской области 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В Великих Луках на улице Мелиораторов произошло возгорание в эксплуатируемом здании. Огонь повредил изоляцию электрокабелей, а в трансформаторной подстанции выгорели электрощит и кабели. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Для тушения пожара было задействовано девять специалистов МЧС России и три единицы техники. Возгорание успешно ликвидировали.

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