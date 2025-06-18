Здание горело на улице Мелиораторов в Великих Луках

10:25, 18 июня 2025, ПАИ

Один пожар ликвидировали в Псковской области 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Великих Луках на улице Мелиораторов произошло возгорание в эксплуатируемом здании. Огонь повредил изоляцию электрокабелей, а в трансформаторной подстанции выгорели электрощит и кабели. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Для тушения пожара было задействовано девять специалистов МЧС России и три единицы техники. Возгорание успешно ликвидировали.