Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков

12:12, 18 июня 2025, ПАИ

Правительство России утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, сообщили ПАИ в Управлении Росреестра по Псковской области.

«Основная цель постановления Правительства РФ заключается в улучшении качества использования земельных ресурсов и дополнительной защите граждан, чьи участки находятся рядом с заброшенными и захламленными территориями. На основе установленных критериев инспекторы контролирующих органов в ходе проверок смогут определить, используется ли участок. Правообладатели теперь будут осведомлены о том, что нельзя допускать на своих земельных участках, и смогут вовремя принять необходимые меры для соблюдения законодательства», – пояснила руководитель ведомства Олеся Ребеко.

В частности, для всех земельных участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков признаком неиспользования является захламление или загрязнение отходами более половины их площади в течение года.

Садовые, огородные и приусадебные земельные участки не должны быть заросшими сорными растениями. Такие участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

Для земельных участков, предназначенных для строительства, таким признаком будет отсутствие построенного и оформленного здания, сооружения в течение 5 лет. При этом установлены случаи, когда такой срок может быть иным – например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

Для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, введен аналогичный признак неиспользования. При этом срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет.

Если на земельном участке уже построены здание либо сооружение, то необходимо содержать их в надлежащем состоянии, не допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон. Это также будет свидетельствовать о неиспользовании земельного участка.

Акт вступает в силу с 1 сентября.