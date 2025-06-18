Михаил Ведерников: Работа с переселенцами в Псковской области организована адресно

13:54, 18 июня 2025, ПАИ

Работа с переселенцами в Псковской области организована адресно, используются различные форматы, сообщил глава региона Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

Губернатор отметил, что помощь переселенцам оказывается по принципу одного окна. Например, семье из Канады уже подобрали участок в одном из районов, чтобы они не приезжали на пустое место. На границе их лично стречала советник по социальным вопросам Елена Полонская. «Наш регион признан лучшим по части таких вот адресных практик», - подчеркнул он.

Также губернатор сообщил, что готовится перечень поручений для органов власти, учитывающий мнения и пожелания переселенцев. По его словам, в регион приезжают трудоспособные люди, включая около 40 учителей, 50 врачей и инженеров. Часть переселенцев планирует открыть собственный бизнес или заняться фермерством, и они также получают адресную поддержку от центра «Мой бизнес».

Напомним, что с начала реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – государственная программа), на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.

Больше всего переселенцев по государственной программе переехало из Туркменистана, Латвии, Эстонии.