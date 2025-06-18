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Общество

Михаил Ведерников ответил на вопрос об уместности праздничных мероприятий во время СВО

Губернатор Михаил Ведерников ответил на вопрос об уместности проведения праздничных мероприятий во время специальной военной операции. «Во всём должен быть здравый смысл, не все форматы мы поддерживаем», - сказал он в эфире одной из псковских радиостанций.

Фото: ПАИ

«Например, мы против салютов, в частном порядке мы их разрешили только на Новый год. Что касается мероприятий... ну давайте тогда перестанем проводить детские мероприятия, кино показывать. Ребята, которые возвращаются с СВО, говорят мне о том, что они как раз воюют за то, чтобы дети улыбались», - сказал глава региона.

Тот же фестиваль «Виноград» - это ведь не про вино, это социокультурное событие, продолжил он. «Сколько там мастер-классов, какая насыщенная программа для детей. Да и выручка наших фермеров в прошлом году намного превысила выручку от вина. К нам приезжают гости из 30 регионов», - обратил внимание Михаил Ведерников.

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