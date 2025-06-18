Михаил Ведерников ответил на вопрос об уместности праздничных мероприятий во время СВО

14:35, 18 июня 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников ответил на вопрос об уместности проведения праздничных мероприятий во время специальной военной операции. «Во всём должен быть здравый смысл, не все форматы мы поддерживаем», - сказал он в эфире одной из псковских радиостанций.

«Например, мы против салютов, в частном порядке мы их разрешили только на Новый год. Что касается мероприятий... ну давайте тогда перестанем проводить детские мероприятия, кино показывать. Ребята, которые возвращаются с СВО, говорят мне о том, что они как раз воюют за то, чтобы дети улыбались», - сказал глава региона.

Тот же фестиваль «Виноград» - это ведь не про вино, это социокультурное событие, продолжил он. «Сколько там мастер-классов, какая насыщенная программа для детей. Да и выручка наших фермеров в прошлом году намного превысила выручку от вина. К нам приезжают гости из 30 регионов», - обратил внимание Михаил Ведерников.