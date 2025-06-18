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Общество

Сбер и ELEMENT заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о партнерстве на 110 млрд рублей

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с девелоперской компанией ELEMENT. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ELEMENT Виталий Коробов 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбер

Стороны договорились о совместной работе в сфере инвестиционно-банковской деятельности, возможности привлечения проектного финансирования на строительство новых объектов в Санкт-Петербурге и Москве, а также расширении сотрудничества по нефинансовым сервисам Банка. Общий объем финансирования составит порядка 110 миллиардов рублей.

«Подписанное соглашение с девелоперской компанией ELEMENT открывает новые возможности для комплексного сопровождения строительных проектов – от финансирования до внедрения современных банковских сервисов. Наше партнерство позволит создавать комфортную жилую среду, где финансовые решения будут органично дополнять качественную инфраструктуру, делая повседневную жизнь людей удобнее», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Работа девелоперской компании ELEMENT неразрывно связана с многолетним стратегическим партнерством со Сбербанком. Благодаря нашему сильному и стабильному альянсу мы не только уверенно развиваем текущие проекты в Санкт-Петербурге – BASHNI ELEMENT на Васильевском острове и «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе, но и активно готовимся к запуску четырех новых объектов в Москве уже до конца этого года. Каждый из этих проектов – воплощение наших амбиций, а также доверия, которое команде ELEMENT оказывает наш надежный партнер, наша опора – Сбербанк», – в свою очередь отметил генеральный директор девелоперской компании ELEMENT Виталий Коробов.

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