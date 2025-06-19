​Выставка из фондов Белгородской галереи фотоискусства открылась в Пушкинских Горах

09:30, 19 июня 2025, ПАИ

19 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку «Строкою Пушкина воспето…». Материалы для выставки прибыли в Святогорье из Белгорода. Это фотографии Виталия Собровина из фондов Белгородской галереи фотоискусства, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозицию, которая развёрнута в Научно-культурном центре музея, вошло 40 чёрно-белых снимков. Именно чёрно-белую фотографию художник считал классикой и признаком подлинного мастерства в светописи. На фотографиях —Москва, Петербург, Кавказ, Крым, псковское Михайловское. Современные художнику виды мест, упоминаемых в пушкинских произведениях, мыслятся автором как иллюстрации к известным строкам и сопровождены соответствующими цитатами из «Медного всадника», «Евгения Онегина», «Бахчисарайского фонтана».

«Виталий Ануфриевич был вдохновлён Пушкиным, — рассказали создатели выставки. — Ему было близко пушкинское мироощущение: любовь к жизни, поклонение красоте… Собровин объездил все места, связанные с именем поэта, снимал летом, осенью и зимой, днём и ночью. На это ушёл не один год…»

Выставка «Строкою Пушкина воспето…» развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 31 августа. Возрастная рекомендация для посетителей экспозиции — 6+.