GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ

12:00, 19 июня 2025, ПАИ

Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы граждан. Соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод и генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В партнёрстве с группой компаний ЦРТ нейросеть GigaChat планируется внедрить в клиентские сервисы ЕИРЦ СПб, чтобы он работал по принципу умного поиска, генерировал ответы на типовые запросы жителей Санкт-Петербурга, вносил данные пользователя по его запросу при заполнении заявлений, передавал показания приборов учёта с помощью извлечения информации из текста. Кроме того, внедрение GigaChat позволит сотрудникам ЕИРЦ готовить отчётность, маршрутизировать обращения граждан и внутренние запросы, автоматизировать типовые запросы контрагентов, готовить оповещения для информационных каналов.

Внедрение GigaChat позволит оптимизировать операционные процессы в компании, повысить качество и скорость оказания услуг.

«Искусственный интеллект всё чаще используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесёт реальную пользу людям», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«Наше соглашение нацелено на развитие совместных проектов в области внедрения искусственного интеллекта и автоматизации ключевых процессов, способствующих повышению эффективности деятельности и созданию положительного опыта ИИ-трансформации в сферах жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря внедрению новейших технологических решений, мы сможем существенно оптимизировать процессы управления МКД, повысить уровень и качество коммуникации с жителями Санкт-Петербурга, а главное – сократить время на обработку поступающих вопросов. Для нас важно идти в ногу со временем и отвечать всем вызовам мегаполиса XXI века», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.

«Подписание данного стратегического соглашения открывает новые возможности для цифровой трансформации жилищной сферы. Внедрение современных технологий позволит автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан и повысить качество управленческих решений. Главный приоритет – создание более комфортных условий для жителей. Уверен, что синергия опыта наших специалистов и передовых ИИ-решений выведет городское жилищное хозяйство на новый уровень, сделав управление жилищным фондом более технологичным, удобным и современным для петербуржцев», – подчеркнул председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод.

«Приоритетом для ЕИРЦ СПб является создание высокотехнологичных сервисов, обеспечивающих прозрачное и качественное взаимодействие с потребителями. Внедрение решений на базе генеративного искусственного интеллекта выводит этот подход на новый уровень. GigaChat ускорит работу с обращениями граждан, поможет спрогнозировать аномалии и предложить оптимальные сценарии для их решения, а также анализировать массовые запросы, чтобы подсказывать нам, где и когда требуется помощь: в каком районе, в каком формате, в какой момент. Для ЕИРЦ СПб это новая архитектура сервиса – более точная, предсказуемая и ориентированная на реальный запрос бизнеса. Цель этого проекта – заранее знать, где может возникнуть проблема, и решать её ещё до того, как она может стать стрессом для жителей Северной столицы», – отметил генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится по 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходил Петербургский международный экономический форум в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.