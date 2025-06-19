Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Так, хозяйственная постройка горела в деревне Лехово Невельского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стала неисправность электросети внутри хозпостройки.
Ещё один пожар произошёл на улице Алтаева в Пскове. Здесь горели четыре автомобиля: легковые Seat Leon, Volkswagen Polo, Opel Antara и грузовой ГАЗ-27057. Возможной причиной возгорания мог стать поджог. Прибывшие на место специалисты МЧС России ликвидировали возгорание, им удалось спасти два автомобиля.
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