Четыре автомобиля горели на улице Алтаева в Пскове

12:12, 19 июня 2025, ПАИ

Четыре автомобиля горели на улице Алтаева в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Огонь повредил легковые автомобили Seat Leon, Volkswagen Polo, Opel Antara и грузовой автомобиль ГАЗ-27057. Возможной причиной возгорания мог стать поджог.

Прибывшие на место специалисты МЧС России ликвидировали возгорание, им удалось спасти два автомобиля. В тушении пожара было задействовано шесть специалистов и две единицы техники.