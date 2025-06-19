Четыре автомобиля горели на улице Алтаева в Пскове
Четыре автомобиля горели на улице Алтаева в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Огонь повредил легковые автомобили Seat Leon, Volkswagen Polo, Opel Antara и грузовой автомобиль ГАЗ-27057. Возможной причиной возгорания мог стать поджог.
Прибывшие на место специалисты МЧС России ликвидировали возгорание, им удалось спасти два автомобиля. В тушении пожара было задействовано шесть специалистов и две единицы техники.
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