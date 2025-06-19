Отчёт о работе комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы заслушали депутаты

14:14, 19 июня 2025, ПАИ

Отчёт о работе комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы за 2024 год представил его председатель Юрий Бурлин на заседании комитета, которое прошло в четверг, 19 июня. Он сообщил, что состоялось семь заседаний, на которых рассмотрено 26 вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Кроме того, члены комитета рассмотрели итоги контрольных выездов в округ № 2 депутата ПГД Алеси Михачевой и округ № 5 депутата Анны Дмитриевой. Анна Дмитриева отметила результативность таких мероприятий. «Многие вопросы решаются сразу на месте», – сказала она.

Также депутат попросила уточнить ситуацию с капитальным ремонтом кровли дома № 45 на улице Максима Горького. Представитель администрации Пскова напомнил, что капремонт в многоквартирных домах – полномочия регионального оператора.

«Он постоянно проводит торги, и когда по итогам образуется экономия, мы обсуждаем с регоператором, на какие объекты направить эти средства. Так что в случае экономии будем просить поставить капремонт этой кровли на ближайший год», – ответил он.