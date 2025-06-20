«Герои земли Псковской»: как строит новую жизнь бывший спецназовец

16:17, 20 июня 2025, ПАИ

Станислав Пугач – спецназовец, ветеран боевых действий и человек с несгибаемым духом, посвятивший службе Родине 32 года своей жизни. Когда началась специальная военная операция, он не смог остаться в стороне и отправился в зону проведения СВО, чтобы вновь защитить свою страну.

В феврале 2024 года Станислав получил тяжелое ранение – осколками от кассетных боеприпасов, сбрасываемых противником с беспилотников. По его словам, взрывов было около 80, и описать это можно только как настоящий ад, когда земля горит под ногами. Противник пытался добить его, но Станислав выстоял и выжил, проявив невероятную стойкость и мужество.

За проявленный героизм он был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За храбрость» второй степени.

Мужество Станислава передалось ему от деда, который во время Великой Отечественной войны также защищал Родину. Дедушка Станислава был пограничником, попал в окружение, затем в концлагерь, прошел через множество испытаний и сумел вырваться из плена, но погиб в декабре 1941 года. Память о нем бережно хранится в семье и передается молодому поколению. В этом году Станислав вместе с внуком побывал на параде Победы, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому своей семьи и всем тем, кто сражался за Родину.

Сейчас Станислав участвует в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской». Во время реабилитации он обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли восстановить здоровье и найти новое направление – государственную службу. Станислав уверен, что учиться и развиваться нужно постоянно, ведь если ты выбрал путь защитника Отечества, то остаешься им на всю жизнь.

Вместе с ним в программе участвуют еще 25 смелых и отважных бойцов. Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» они получают уникальную возможность продолжить служить Родине и Псковской области, реализовав себя в новом статусе – муниципальных или гражданских служащих. Это позволяет им не отрываться от семьи и родного региона, получать дополнительное образование и строить новую жизнь.

Станислав активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и участвует в социальной реабилитации участников СВО. По его словам, тех, кто прошел через подобные испытания, уже ничем не испугаешь – их сила духа и опыт делают их настоящими героями нашего времени.

История Станислава Пугача – это рассказ о преданности, мужестве и бесконечной любви к Родине, которая передается из поколения в поколение и не угасает даже в самых тяжелых испытаниях. Его путь – пример для всех нас, как настоящего защитника Отечества.