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Общество

Псковской фирме «Здравствуйте» удалось избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков

Псковской фирме «Здравствуйте» удалось избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФАС России.

Изображение: пресс-служба УФАС России по Псковской области

В Псковское УФАС России поступили сведения от Псковской областной инфекционной клинической больницы в отношении ООО «Здравствуйте» для включения в РНП из-за уклонения от подписания контракта на поставку детских подгузников по итогам электронного аукциона.

Так, ООО «Здравствуйте» подписало контракт, но не предоставило документ о внесении обеспечения исполнения контракта, что является нарушением требований закона о контрактной системе. Однако общество пояснило, что технические возможности электронной площадки позволяли выбрать вариант подписания контракта с подтверждением добросовестности по ранее исполненным обязательствам.

Комиссия Псковского УФАС России решила не включать сведения об обществе в РНП. При этом комиссия обратила внимание общества на необходимость строгого соблюдения требований закона о контрактной системе в будущем, уточнили в пресс-службе.

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