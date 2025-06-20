Пскович стал чемпионом СЗФО по боксу

14:35, 20 июня 2025, ПАИ

Пскович Александр Кальницкий выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу, который проходит в Гатчине, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи Артур Кулаков и Александр Кальницкий встретились в финале чемпионата СЗФО в весе до 71 килограмма. В результате Кальницкий одержал досрочную победу.

По итогам соревнований Александр Кальницкий получил путёвку на чемпионат России. Отметим, что Артур Кулаков обеспечил своё участие в этом турнире задолго до начала окружных состязаний, став обладателем «Кубка командующего ВДВ» в Рязани.

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