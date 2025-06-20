Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович стал чемпионом СЗФО по боксу

Пскович Александр Кальницкий выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу, который проходит в Гатчине, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи Артур Кулаков и Александр Кальницкий встретились в финале чемпионата СЗФО в весе до 71 килограмма. В результате Кальницкий одержал досрочную победу.

По итогам соревнований Александр Кальницкий получил путёвку на чемпионат России. Отметим, что Артур Кулаков обеспечил своё участие в этом турнире задолго до начала окружных состязаний, став обладателем «Кубка командующего ВДВ» в Рязани.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Великолучанка вышла в финал первенства России по стрельбе из лука
20 июня 2025

Пскович стал чемпионом СЗФО по боксу
20 июня 2025

Великолучанин Кирилл Титов стал чемпионом СЗФО по боксу
20 июня 2025

Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
20 июня 2025

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России
19 июня 2025

Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
19 июня 2025

Первый этап чемпионата Псковской области по маунтинбайку пройдёт 28 июня
19 июня 2025

Псковичи выиграли региональный турнир по кудо «Медный всадник»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...