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Общество

Приставы заставили сидящего в колонии жителя Псковской области выплатить 443 тысячи рублей

443 тысячи рублей материального ущерба заплатил сидящий в колонии житель Псковской области после вмешательства судебных приставов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Ранее житель Порховского района избил человека и украл у него имущество на сумму более 115 тысяч рублей. В числе похищенного были деньги, мобильные телефоны, продукты и бытовые товары. Мужчина покинул место происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Позже его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 и частью 4 статьи 111 УК РФ, и назначил следующее наказание: по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ – девять лет лишения свободы, по части 4 статьи 111 УК РФ – десять лет лишения свободы.

Исполнительное производство по взысканию с осуждённого материального ущерба в размере 443 тысяч рублей находилось в отделении судебных приставов Пскова № 1.

Зная о своих обязательствах, должник уклонялся от их добровольного исполнения. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, арестовал имущество должника, в том числе мобильный телефон. Также он проанализировал доходы осуждённого – итогом стало постановление об обращении взыскания на расчётный счёт и на доходы от работы в колонии, что позволило взыскать всю сумму долга.

Вся задолженность была погашена, материальный ущерб возмещён, исполнительное производство завершилось фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.

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