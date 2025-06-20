В преддверии Дня памяти и скорби: кинопоказ и выставка в псковской библиотеке

18:30, 20 июня 2025, ПАИ

Региональный центр по сохранению исторической памяти и отдел литературы по культуре и искусству приглашают принять участие в событиях, приуроченных к Дню памяти и скорби, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

21 июня весь день будет транслироваться показ документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» (СССР – США, 1978), рассказывающей о героическом прошлом нашей страны и о судьбах тех, кто боролся за свободу и мир.

Также в этот день в библиотеке будет работать выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов», на которой представлены уникальные материалы, посвящённые Великой Отечественной войне.

Документальная киноэпопея «Великая Отечественная» появилась в 1978 году по инициативе американского кинопродюсера Фреда Виннера, который решился рассказать о той войне в Европе, о которой мало знали в Америке. Поэтому название сериала в США – «Неизвестная война». Его художественным руководителем стал режиссёр Роман Кармен, лично участвовавший в съёмках и имевший особые связи с Брежневым. Сериал стал популярным и вызвал отклик и у советской, и у западной аудитории, показывая не только героизм, но и страдания людей во время войны.

Выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов», подготовленная Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет совместно с фондом «История Отечества», познакомит посетителей со множеством фактов и поможет развенчать устоявшиеся мифы о Великой Отечественной войне.