Большой колокол храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах требует срочной замены

23:56, 20 июня 2025, ПАИ

В одном из любимейших печерянами храмов продолжается глобальная реконструкция, которая коснулась и колокольни. Ещё в 70-х годах прошлого столетия в сильный мороз был повреждён (раскололся) один из колоколов на звоннице храма. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Вес колокола составляет 35 пудов (около 580 килограммов). Ранее снять повреждённый колокол не представлялось возможным, и только сейчас, при проведении реставрации, это удалось сделать.

«Разбитый колокол использовать по назначению уже невозможно и переплавлять нерентабельно, он будет музейным экспонатом. В связи с этим единственным выходом из ситуации является отлив нового колокола в той же тональности. В свою очередь считаю, что для жителей города Печоры это принципиальный вопрос. В храме Сорока Мучеников Севастийских многие восприняли таинство крещения, венчания, многих родственников отпевали в нашем храме. Понятно, что такие события касаются будущего значительной части жителей города Печоры и вновь отлитый колокол будет благовествовать веками», – рассказал настоятель храма отец Владимир.

В храме объявлен сбор средств, которые планируется направить на отливку и установку нового колокола.