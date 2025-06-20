Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большой колокол храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах требует срочной замены

В одном из любимейших печерянами храмов продолжается глобальная реконструкция, которая коснулась и колокольни. Ещё в 70-х годах прошлого столетия в сильный мороз был повреждён (раскололся) один из колоколов на звоннице храма. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Вес колокола составляет 35 пудов (около 580 килограммов). Ранее снять повреждённый колокол не представлялось возможным, и только сейчас, при проведении реставрации, это удалось сделать.

«Разбитый колокол использовать по назначению уже невозможно и переплавлять нерентабельно, он будет музейным экспонатом. В связи с этим единственным выходом из ситуации является отлив нового колокола в той же тональности. В свою очередь считаю, что для жителей города Печоры это принципиальный вопрос. В храме Сорока Мучеников Севастийских многие восприняли таинство крещения, венчания, многих родственников отпевали в нашем храме. Понятно, что такие события касаются будущего значительной части жителей города Печоры и вновь отлитый колокол будет благовествовать веками», – рассказал настоятель храма отец Владимир.

В храме объявлен сбор средств, которые планируется направить на отливку и установку нового колокола.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Большой колокол храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах требует срочной замены
20 июня 2025

Михаил Ведерников: В странах Прибалтики родителей штрафуют за русскую речь их детей
20 июня 2025

Псковская область укрепляет сотрудничество с Севастополем: главное
20 июня 2025

Победителей Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец» назвали в «Михайловском»
20 июня 2025

Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с первым заместителем гендиректора фонда «Иннопрактика»
20 июня 2025

Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики продолжат циркулировать на Северо-Западе
20 июня 2025

Потрясающее позиционирование: губернатор Севастополя Михаил Развожаев – о Псковской области
20 июня 2025

Реконструкцию теплосетей на улицах Рокоссовского и Коммунальной в Пскове планируют завершить в течение месяца

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...