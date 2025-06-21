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Общество

Фестиваль «Место силы» пройдёт в Пустошкинском районе

Фестиваль «Место силы» состоится в деревне Копылок Пустошкинского района. Мероприятие планируется провести 19 июля, сообщается в группе «ТОС Копылок» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в большом зале администрации Пустошкинского района прошло заседание штаба фестиваля «Место силы». Участники заседания обсудили распределение задач между учреждениями района при подготовке к фестивалю. Кроме того, в районном центре культуры прошло совещание методистов районного Дома культуры: они детально проработали концепцию фестиваля, запланированного на 19 июля.

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