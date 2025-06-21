К акции «Свеча памяти» присоединились в Стругах Красных

21:13, 21 июня 2025, ПАИ

К акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, присоединились в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»











В мероприятии участвовали сотрудники МО МВД России «Струго-Красненский», ветераны и члены общественного совета при отделе.

У памятника «Скорбящая мать» в Стругах Красных участники зажгли свечи и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.