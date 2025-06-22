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Общество

В начале недели две улицы в Пскове частично перекроют из-за дорожных работ

Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Одну полосу движения в районе дома № 18 на улице Школьной закроют с 23 по 24 июня, одну полосу движения на улице Ипподромной в районе домов № 58 и 50 – с 24 июня по 2 июля.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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