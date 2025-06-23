За вождение в нетрезвом виде пскович проведёт в колонии полтора года

09:59, 23 июня 2025, ПАИ

За вождение в нетрезвом виде пскович проведёт в колонии полтора года, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

14 января 2024 года нетрезвый мужчина с судимостью по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) управлял автомобилем марки ЗАЗ-CHANCE. В Гаражном проезде его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые при помощи алкотестера установили состояние алкогольного опьянения.

На суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Суд признал псковича виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.