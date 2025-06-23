Псковские ветераны СВО проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России

10:25, 23 июня 2025, ПАИ

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции из Псковской области могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в подведомственных Социальному фонду центрах, сообщили ПАИ в учреждении.

Всего на территории России действуют 12 реабилитационных центров. Учреждения оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Они имеют широкий профиль специализации: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

«С начала года псковские ветераны СВО уже проходят лечение в медицинских центрах Тюменской, Московской и Кировской областей. Региональное отделение фонда взяло на себя обязательство по обеспечению персонального сопровождения каждого отправившегося на реабилитацию на протяжении всего процесса лечения. Ветеранам обеспечивается проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация или санаторно-курортное лечение один раз в год, — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, а срок медицинской реабилитации определяется индивидуально, исходя из медицинских показаний. По прибытии в Центр реабилитации СФР демобилизованному ветерану, не проходившему ранее медицинское обследование, будет предоставлена возможность пройти диагностику состояния здоровья и получить требуемое лечение.

Подать заявление на реабилитацию можно во всех клиентских службах Отделения СФР по Псковской области и многофункциональных центрах региона. Решение по заявлению специалисты примут в течение 2 рабочих дней, а уже на следующий день после принятия решения сообщат о результатах заявителю.

Для возмещения расходов на дорогу к месту лечения и обратно ветерану также необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт или автобус.

С подробной информацией о центрах реабилитации, их профилях и специализации можно познакомиться на сайте Социального фонда России.

Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное лечение.