Работа апелляционной комиссии по ЕГЭ в Псковской области продолжится до конца июля

10:45, 19 июня 2025, ПАИ

Апелляционная комиссия Псковской области продолжает работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. ​Работа комиссии продолжится до конца июля – до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

С 2020 года апелляционная комиссия в Псковской области работает в режиме онлайн: подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием специального ресурса, разработанного специалистами ГБУ «Региональный центр информационных технологий» Псковской области. Специальный ресурс полностью обеспечивает дистанционную подачу, рассмотрение апелляций и получение результатов рассмотрения апелляций.

Участие в заседании апелляционной комиссии для всех апеллянтов обеспечивается в режиме онлайн.

В каждом муниципальном образовании Псковской области организованы удаленные точки подключения к заседаниям апелляционной комиссии, что исключает необходимость участникам ЕГЭ и ОГЭ лично присутствовать на заседаниях и экономить время.