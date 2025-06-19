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Общество

Работа апелляционной комиссии по ЕГЭ в Псковской области продолжится до конца июля

Апелляционная комиссия Псковской области продолжает работу по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ и ОГЭ. ​Работа комиссии продолжится до конца июля – до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Фото: ПАИ

С 2020 года апелляционная комиссия в Псковской области работает в режиме онлайн: подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием специального ресурса, разработанного специалистами ГБУ «Региональный центр информационных технологий» Псковской области. Специальный ресурс полностью обеспечивает дистанционную подачу, рассмотрение апелляций и получение результатов рассмотрения апелляций.

Участие в заседании апелляционной комиссии для всех апеллянтов обеспечивается в режиме онлайн.

В каждом муниципальном образовании Псковской области организованы удаленные точки подключения к заседаниям апелляционной комиссии, что исключает необходимость участникам ЕГЭ и ОГЭ лично присутствовать на заседаниях и экономить время.

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