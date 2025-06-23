Завод «Титан-Полимер» подвел итоги участия в Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack

12:02, 23 июня 2025, ПАИ

ГК «Титан» и «Титан-Полимер» приняли участие в выставке RosUpack, которая прошла в Москве с 17 по 20 июня. На стенде завода «Титан-Полимер» в течение четырёх дней демонстрировалась продукция предприятия, проходили деловые встречи и переговоры, специалисты компании рассказывали посетителям о преимуществах выпускаемых заводом БОПЭТ-плёнок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Участникам международной выставки представили полный ассортимент выпускаемой продукции завода – прозрачная БОПЭТ-плёнка, металлизированная, с разным химическим покрытием и обработкой.

«Участие в RosUpack позволило нашему предприятию не только продемонстрировать свои достижения и технологические возможности в выпуске БОПЭТ-плёнок, но и значительно расширить деловые связи. Мы провели плодотворные переговоры с потенциальными партнёрами как из России, так и из-за рубежа. Надеюсь, что предварительные договоренности в ближайшей перспективе будут оформлены в долгосрочные контракты», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

RosUpack – единственная и самая крупная выставка в России и СНГ, в рамках которой комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных отраслей: пищевой, перерабатывающей, химической промышленности, медицины и фармацевтики, а также предприятий общественного питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства, логистики.

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