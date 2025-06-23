Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартует 4 июля
Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, открытое первенство Островского района по лыжероллерам, пройдёт на базе «Юность» 4 и 5 июля. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».
Медали соревнований разыграют в девяти возрастных группах на дистанциях один, три, пять и десять километров.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 4 июля. Победителей и призёров в каждой группе наградят грамотами и медалями.
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