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Спорт

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартует 4 июля

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, открытое первенство Островского района по лыжероллерам, пройдёт на базе «Юность» 4 и 5 июля. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Медали соревнований разыграют в девяти возрастных группах на дистанциях один, три, пять и десять километров.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 4 июля. Победителей и призёров в каждой группе наградят грамотами и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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