Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартует 4 июля

12:19, 23 июня 2025, ПАИ

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, открытое первенство Островского района по лыжероллерам, пройдёт на базе «Юность» 4 и 5 июля. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Медали соревнований разыграют в девяти возрастных группах на дистанциях один, три, пять и десять километров.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 4 июля. Победителей и призёров в каждой группе наградят грамотами и медалями.

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