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Как будет выстроена учебная программа для участников «Героев земли Псковской», рассказал эксперт

Как будет выстроена учебная программа для участников «Героев земли Псковской», рассказал корреспонденту ПАИ директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

Очное обучение первого выездного модуля программы начнётся 8 сентября и продлится неделю. «Оставшиеся три дня, как предполагается, пройдут на базе образовательного центра петербургского кампуса Президентской академии в городе Пскове», – отметил собеседник ПАИ.

Напомним, что программа «Герои земли Псковской» рассчитана на год и включает четыре модуля с межмодульными периодами. В каждом модуле есть очная часть – 10 учебных дней.

Межмодульные периоды длятся не менее двух месяцев каждый. В это время слушатели будут проходить электронные курсы и вебинары на цифровой платформе Высшей школы государственного управления Президентской академии, а также стажироваться под руководством наставников. Одним из них выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Имена участников кадровой региональной программы «Герои земли Псковской» станут известны в начале июля. Всего на отборочный этап программы поступило более 300 заявлений.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сенаторы от Псковской области Наталья Мельникова и Алексей Наумец.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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