В Пскове открыт приём заявок на I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест»

12:58, 23 июня 2025, ПАИ

С 9 по 14 декабря Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина – филиал Национального драматического театра России (Александринского театра) – при поддержке Министерства культуры РФ проведет I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль задуман как профессиональный конкурсный смотр спектаклей, созданных в жанре так называемого беби-театра – иммерсивного (вовлекающего зрителя в действие) театра для зрителей, еще не достигших школьного возраста.

В фестивале могут принять участие беби-спектакли, созданные в России в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года. Заявки принимаются от любых российских театральных проектов – государственных драматических театров, театров юного зрителя, театров кукол, негосударственных театров, антреприз, а также филармоний. Экспертный совет фестиваля отберет из присланных заявок 12 спектаклей, которые станут участниками и конкурсантами фестиваля. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим из них Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.

Заявки на участие в «Кроха-фесте – 2025» принимаются по электронной почте project@drampush.ru до 15 сентября 2025 года.

В заявке должны содержаться: полная видеозапись спектакля; любые информационно-сопроводительные материалы о представляемом спектакле (на усмотрение театра); краткая справка о театре (театральном проекте), представляющем спектакль; технический райдер спектакля; бытовой райдер спектакля с обязательным указанием численности выездной группы и предпочтений по расселению в гостинице; телефон и электронная почта контактного лица от театра-заявителя.

Заявки, присланные позже указанного срока, фестиваль рассмотреть не сможет.

«Кроха-фест» обеспечивает двум представителям каждого из отобранных на фестиваль театров (театральных проектов) проезд до города Пскова и проживание на всем протяжении фестиваля, еще шести представителям каждого из отобранных на фестиваль театров (театральных проектов) проезд до города Пскова и проживание в период подготовки показа и показа конкурсного спектакля. Фестиваль не оплачивает транспортировку декораций, а также проезд до Пскова и проживание представителей театра свыше восьми человек. Эти расходы берут на себя театры-участники.