Винных клещей обнаружили на пчёлах псковские специалисты

15:38, 23 июня 2025, ПАИ

Винных клещей обнаружили сотрудники Псковской областной ветлаборатории при исследовании пчёл. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Таких клещей также называют молочными. Они часто проживают на дне улья, но способны проникнуть и в запечатанные ячейки и лишить пчёл белковой пищи. Также эти насекомые могут вызвать у человека псевдочесотку, а их продукты жизнедеятельности являются сильными аллергенами.

Мед, загрязнённый молочными клещами, способен вызывать серьёзные аллергические реакции. Для того чтобы не допустить их появления, пчеловодам необходимо проводить комплекс профилактических мероприятий, подчеркнули в ветлаборатории.