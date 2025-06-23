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Общество

Винных клещей обнаружили на пчёлах псковские специалисты

Винных клещей обнаружили сотрудники Псковской областной ветлаборатории при исследовании пчёл. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: ПАИ

Таких клещей также называют молочными. Они часто проживают на дне улья, но способны проникнуть и в запечатанные ячейки и лишить пчёл белковой пищи. Также эти насекомые могут вызвать у человека псевдочесотку, а их продукты жизнедеятельности являются сильными аллергенами.

Мед, загрязнённый молочными клещами, способен вызывать серьёзные аллергические реакции. Для того чтобы не допустить их появления, пчеловодам необходимо проводить комплекс профилактических мероприятий, подчеркнули в ветлаборатории.

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