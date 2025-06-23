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Общество

Что будет с ценами на отделочные материалы, рассказал псковский предприниматель

Насколько выросла цена на ремонтные услуги и отделочные материалы, а также каков прогноз на конец 2025 года, рассказал предприниматель Вадим Аббасов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июня.

Вадим Аббасов. Фото: ПАИ

«Дешеветь это точно не будет из-за различных факторов: не хватает рабочей силы, также политические факторы влияют. Ощущается нехватка квалифицированных сотрудников и инфляция сейчас – цены растут», – объяснил он.

Также рост цен на ремонтные услуги и отделочные материалы связан с повышением цен на оборудование.

«Мы часто используем механизированное нанесение каких-нибудь шпаклевок, и, соответственно, для этого нужно оборудование, запчасти к нему – дешеветь это не может», – заключил он.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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