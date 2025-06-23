Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мошенники украли у псковича миллион рублей, пообещав улучшить работу мобильного интернета

Следователь СО УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счёта в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Фото: ПАИ

Установлено, что мужчине позвонили на телефон и на экране высветилось в качестве имени абонента название одного из известных сотовых операторов. Мужчина ответил на звонок, и ему предложили подключить автоплатёж. Он сказал, что у него проблемы со связью, автоплатёж не нужен. На следующий день вновь поступил звонок якобы от сотового оператора с предложением обновления программы и установления интернета 5G. Мужчина согласился. Для этого нужно было зайти в приложение сотового оператора и обновить программу, далее открыть настройки телефона и разрешить некоторые из них, а после запустить настройку 5G. После выполнения указанных действий мужчина обнаружил, что с нескольких его банковских счетов списали свыше миллиона рублей.

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье – лишение свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла под контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Единую базу данных мобильных устройств планируют создать в России
23 июня 2025

На выставку керамики и живописи Александра Павлова приглашают псковичей
23 июня 2025

Фундамент Псковского кремля укрепляют специалисты
23 июня 2025

В Великих Луках перекроют участок дороги от проспекта Гагарина до улицы Гражданской
23 июня 2025

Советы об оформлении семейной ипотеки озвучила риелтор
23 июня 2025

Порядка 170 человек стали участниками третьего заезда «Истоки.Школа» в Печорах
23 июня 2025

Семья из Башкортостана почтила память своего деда в Опочке
23 июня 2025

Необходимыми медикаментами обеспечили красногородца после вмешательства прокурора

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...