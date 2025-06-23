Мошенники украли у псковича миллион рублей, пообещав улучшить работу мобильного интернета

21:18, 23 июня 2025, ПАИ

Следователь СО УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счёта в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что мужчине позвонили на телефон и на экране высветилось в качестве имени абонента название одного из известных сотовых операторов. Мужчина ответил на звонок, и ему предложили подключить автоплатёж. Он сказал, что у него проблемы со связью, автоплатёж не нужен. На следующий день вновь поступил звонок якобы от сотового оператора с предложением обновления программы и установления интернета 5G. Мужчина согласился. Для этого нужно было зайти в приложение сотового оператора и обновить программу, далее открыть настройки телефона и разрешить некоторые из них, а после запустить настройку 5G. После выполнения указанных действий мужчина обнаружил, что с нескольких его банковских счетов списали свыше миллиона рублей.

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье – лишение свободы на срок до десяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла под контроль.