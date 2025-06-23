Тысячи свечей зажгли на площадке «Истоки. Школа» в Псковской области в День памяти и скорби

21:34, 23 июня 2025, ПАИ

Участники Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах присоединились к акции «Огненные картины войны». Тысячи свечей, зажжённых руками молодых архитекторов и реставраторов, сложились в символическую инсталляцию «Истоки помнят» – знак благодарности поколению Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Все элементы инсталляции «Истоки помнят», от общей композиции до каждой отдельно установленной свечи, были выстроены руками участников заезда «Наследие мастеров» – архитекторами, реставраторами, строителями, дизайнерами, художниками-граффитистами, а также представителями Детского совета при Общественном совете Минстроя России.

«Эта акция стала для нас не просто символом, а частью большого пути, который проходит каждый участник «Истоков». Семь тысяч свечей – это не абстрактные цифры. Это тысячи жестов уважения, тысячи тихих диалогов с теми, кто отдал свою жизнь за мир. Мы гордимся тем, что именно молодые архитекторы, реставраторы, дизайнеры – те, кто сегодня работает с культурным наследием, – своими руками создали инсталляцию «Истоки помнят». Это стало не только актом памяти, но и актом профессионального и человеческого становления. Когда ты зажигаешь свечу в тишине – ты как будто касаешься живой истории. И понимаешь: сохранять память – значит жить с открытым сердцем, с пониманием своего места и своего долга», – отметила директор круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» Евгения Бычкова.

170 молодых специалистов из 36 регионов России приехали в Псковскую область, чтобы поработать на объектах, которые находятся на реставрации. Работы проходят на территории церкви Сорока Севастийских Мучеников Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также у монумента «Скорбящая мать».

Такие события проводятся с целью создания пространства для живого диалога с историей. Всероссийский проект «Истоки. Школа» объединяет представителей различных сфер – от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтёров – с целью обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению историко-культурного наследия России.

Организатор – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы».

84 года назад жизни почти 200 миллионов людей разделились на до и после: началась Великая Отечественная война. Мы помним всех, кто погиб на фронте, был замучен в фашистской неволе или умер от лишений в тылу. Скорбим по тем, кто ценой своей жизни защитил Родину в те суровые годы. Пока жива память о ветеранах, жив и их подвиг! 22 июня в ночной тишине зажигаются свечи, чтобы почтить тех, кто отдал всё ради Великой Победы», – рассказала участница заезда «Наследие мастеров» из Луганской Народной Республики Полина Овчарова.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – одно из ключевых направлений проекта. Серия заездов 2025 года началась со смены «Наследники Победы», приуроченной к 80-летию Победы. 100 участников, историки, преподаватели, архивисты и координаторы проекта «Без срока давности», работали с военными архивами, изучали случаи фальсификации и готовили предложения о защите исторической правды.

Организатором проекта выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Заезд реализуется при поддержке Псковского государственного университета, Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, АНО «Возрождение», а также комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.