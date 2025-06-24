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Спорт

Международный день борьбы с наркотиками отметят на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Мероприятие, посвящённое Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, «Время независимых» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.

Афиша: стадион «Машиностроитель»

Событие начнётся в 10:00. В программе выступление хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!», зарядка с полицейским, турнир по Just Dance, соревнования по фиджитал-футболу и образовательная площадка «Навигаторы детства».

«Не упустите возможность провести этот день активно и с пользой. Давайте вместе сделаем шаг к здоровому будущему и независимости», – отметили в пресс-службе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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