Глава города наградил победителей соревнований по боксу памяти Дементьева в Пскове

18:35, 28 ноября 2026, ПАИ

Глава Пскова Станислав Стармолотов поприветствовал и наградил победителей всероссийских соревнований по боксу памяти Героя России, гвардии лейтенанта Дениса Дементьева. Турнир проходит в спорткомплексе 76-й дивизии ВДВ в Пскове, сообщается в канале главы города в MAX.



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX



Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX

















За медали борются спортсмены из нескольких муниципалитетов Псковской области разных возрастов. На мероприятии присутствовал заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, под чьим руководством тренировался Денис Дементьев. «Для Героя России Дениса Дементьева слова присяги не были пустым звуком. Он отдал ради Родины самое ценное – жизнь. Будем достойны его памяти», – подчеркнул Стармолотов.

Глава города отметил, что подобные спортивные соревнования важны не только результатами. «Они передают память о подвигах и воспитывают в подрастающем поколении любовь к Родине. Поединки смотрелись на одном дыхании – видна подготовка, настрой и полная самоотдача спортсменов», – добавил он, пожелав участникам успехов и победы.

Денис Дементьев был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского десантно-штурмовой дивизии ВДВ, мастером спорта России по боксу. Он неоднократно защищал честь соединения на ринге, участвовал в боевых действиях в Чечне и с первых дней специальной военной операции встал на защиту интересов страны.