Международный турнир по самбо памяти погибших под Суджей пограничников проходит в Себежском районе

18:25, 28 ноября 2026, ПАИ

Международный турнир по самбо, посвященный памяти пограничников, погибших под Суджей при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проходит сегодня, 28 ноября, в спортивном зале посёлка Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





















В соревнованиях участвуют 12 команд из семи городов Псковской, Тверской и Новгородской областей, а также из Белоруссии.

Начальник отдела (комендант пограничной комендатуры) в Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Левицкий отметил значимость турнира, поблагодарил матерей участников за воспитание будущих чемпионов и пожелал борцам набраться опыта и одержать победу. Депутат Законодательного собрания Псковской области Дарья Козьякова в приветственном слове пожелала участникам честной борьбы и подчеркнула трепетное отношение к памяти героев: «Мы помним, мы называем их имена. Уже во второй раз мы собираемся, чтобы не просто показать красивую борьбу, а чтобы вспомнить наших героев-пограничников, которые отдали свои жизни под Суджей. Все те, кого мы сегодня вспоминаем, они с нами. Низкий поклон родным, которые сегодня в зале».

Приветственные слова также прозвучали от заместителя главы Себежского округа Елены Сикорской и главного судьи Анатолия Сазанского. Тренер себежских самбистов Багаудин Абдурахманов выразил особую благодарность тем, кто помог провести мероприятие.

Минута молчания в память о погибших стала традицией турнира. Отряд барабанщиц Себежской школы подарил участникам творческое выступление, также прозвучали песни в исполнении Анны Сидоровой. В рамках соревнований организован сбор гуманитарной помощи для отправки на фронт – помощь привезли команды самбистов и жители района. После окончания турнира участников ждет солдатская кухня с кашей с мясом.