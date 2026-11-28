Псковский биатлонист стал победителем соревнований на сборах в Мурманске

20:02, 28 ноября 2026, ПАИ

Пскович Глеб Макеев стал победителем индивидуальной гонки на областных соревнованиях «Приз памяти Артемия Хасанкаева» среди юношей 17–18 лет в Мурманске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В гонке на 12,5 километра участвовало девять спортсменов из Псковской и Мурманской областей, а также Санкт-Петербурга. Глеб Макеев допустил пять промахов на огневых рубежах и показал лучшее время. Его ближайший преследователь Матвей Ефимкин из Петербурга отстал на 45 секунд.

Напомним, что сборная Псковской области по биатлону проводит учебно-тренировочные мероприятия в Мурманске, которые продлятся до 9 декабря.